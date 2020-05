W Warszawie odbył się koncert na żywo i z publicznością. To impreza TVP. Inni artyści protestują - "Twój koncert jest lepszy niż mój"

Nielegalny koncert na antenie telewizji publicznej?

"Twój koncert jest lepszy niż mój" - czytamy we wpisie stowarzyszenia Kultura Niepodległa. To oczywiście parafraza tytułu piosenki Kazika oraz nawiązanie do niedawnej afery wokół radiowej "Trójki". Tym razem sprawa może być nie mniej bulwersująca. Otóż w momencie, kiedy z tytułu wprowadzonych obostrzeń sanitarnych na blisko 3 miesiące uniemożliwiono artystom występy na żywo i z obecnością publiczności, na antenie TVP wyemitowano relację z... koncertu z obecnością publiczności.

Koncert "Dla Ciebie Mamo" z okazji wczorajszego święta odbył się w gmachu Teatru Polskiego w Warszawie. Na zdjęciach z ekranów telewizorów ewidentnie widać, że na widowni zasiadają zaproszeni goście. Tymczasem Kultura Niepodległa sygnalizuje, że w tym samym teatrze zabroniono wystawiania spektakli, bo - "trwa epidemia i nie ma jasnych wytycznych do odmrażania teatrów".