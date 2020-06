W Wielkopolsce bezrobocie jest coraz wyższe. Zobacz, w których powiatach przybyło najwięcej bezrobotnych

Zasiłek opiekuńczy dla rodziców przedłużony do 28 czerwca

Od 25 maja 2020 roku do 28 czerwca 2020 roku będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci w wieku do 8 lat, jednak póki co nie można go przyznać z powodu braku podstawy prawnej. Jak poinformował ZUS, wniosek można złożyć, zaś zasiłek zostanie wypłacony w c...