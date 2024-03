W Wielkopolsce brakuje księży. W parafiach archidiecezji poznańskiej będą zmiany. Kościoły zostaną połączone

Od kilku lat sygnały o braku nowych powołań w archidiecezji poznańskiej stają się coraz bardziej niepokojące. Obecnie w archidiecezji służy 710 księży, z czego aż 100 to emeryci. Tymczasem na przyszły rok przygotowuje się do święceń zaledwie trzech kandydatów do kapłaństwa.

Okazuje się, że plan ten wejdzie w życie, a napisał o nich na platformie X jeden z księży pracujących w archidiecezji poznańskiej - ks. Daniel Wachowiak.