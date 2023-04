W Wielkopolsce powstało osiem nowych ośrodków psychologiczno – terapeutycznych dla dzieci i młodzieży. W których miastach?

Nowe ośrodki psychologiczno – terapeutyczne dla dzieci i młodzieży w Wielkopolsce to wynik reformy psychiatrii dzieci i młodzieży, która zakłada udzielanie pomocy na trzech poziomach referencyjnych. Pierwszy poziom to poradnie, w których pomocy małym i młodym pacjentom udzielają psychologowie, terapeuci środowiskowi i psychoterapeuci. Drugi poziom to poradnie specjalistyczne i pomoc lekarza psychiatry. Trzeci poziom to natomiast hospitalizacje w oddziałach psychiatrycznych, co jest działaniem ostatecznym.

Do tej pory w Wielkopolsce działało 17 takich ośrodków na pierwszym poziomie.