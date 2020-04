W Żabce maseczki ochronne za mniej niż 2 złote. Sieć zrezygnowała z zysku

Sieć od dzisiaj, czyli od 15 kwietnia umożliwia klientom zakup maseczek w najniższej cenie na rynku, która wynika z całkowitej rezygnacji przez Żabkę i jej franczyzobiorców z zysku. Do sklepów trafi około 8 milionów jednorazowych maseczek ochronnych. Będą do nabycia w ponad 6000 sklepów. Zainteresowani mogą kupić je w opakowaniach po 10 sztuk w cenie 16,17 zł za pakiet. Oznacza to, że jedna maseczka kosztuje nieco ponad 1,60 zł. Docelowo maseczki trafią do wszystkich sklepów w całej Polsce. Sieć zapowiada, że kolejna transza pojawi się w sklepach w przyszłym tygodniu.

Maseczki w najniższej cenie

Jak czytamy w komunikacie prasowym, jest to element działań, które sieć Żabka podjęła w związku z dodatkową ochroną zalecaną na obecnym etapie epidemii. W ostatnich dniach zrealizowana została dystrybucja maseczek ochronnych dla pracowników i rozpoczęło się przygotowanie 500 tysięcy maseczek medycznych do nieodpłatnego przekazania szpitalom. Jednak największym wyzwaniem, które Żabka postanowiła podjąć, było zapewnienie możliwości nabycia, przez jak największą grupę klientów, maseczek w jak najniższej cenie. W efekcie podjęto decyzję o rezygnacji z zysku, zarówno po stronie sieci, jak i franczyzobiorców. Trzeba przyznać, że nawet w aptece kupimy teraz takie maseczki w wyższych cenach.