"Wągrowiec gra dla Szymka" oraz piknik charytatywny odbędą się w niedzielę, 20 sierpnia, na terenie obok boiska na Berdychowie

"Wągrowiec gra dla Szymka" oraz piknik charytatywny, to dwie akcje, które odbędą się w najbliższą niedzielę, 20 sierpnia, w Wągrowcu. Zbierane będą pieniądze na leczenie i rehabilitację tego małego bohatera.

Szymuś to 2.5 letni i radosny chłopiec, któremu niepełnosprawność ogranicza normalne funkcjonowanie. Autyzm pozbawia go możliwości wykonywania podstawowych czynności i prawidłowego postrzegania świata, a nawet pozbawia mowy. Rodzice walczą o jego sprawność i samodzielność, ale bez odpowiednich terapii to nie będzie możliwe