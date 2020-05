Wakacje 2020: Jak bezpiecznie plażować w okresie epidemii? Znamy wytyczne, które będą obowiązywać!

Turystyka w Poznaniu straciła już 150 mln złotych przez koronawirusa

Miesięcznie notujemy ok. 150 tys. noclegów w Poznaniu, uwzględniając inne wydatki turystów, oznacza nam to uśrednioną kwotę ok. 75 mln zł miesięcznie. Tyle traci branża turystyczna - mówi Jan Mazurczak, prezes Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, z którym rozmawiamy o s...