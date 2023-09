Wakacje w Turcji jesienią i zimą. Ile kosztują wycieczki all inclusive, co warto zobaczyć? Najlepsze atrakcje, praktyczne porady

Turcja to jeden z najpopularniejszych kierunków turystycznych wśród Polek i Polaków. Ciepły, kolorowy, bezpieczny i różnorodny kraj nadaje się jak ulał na wakacje, długi weekend, a nawet szybki city break o każdej porze roku, także jesienią i zimą. Spodoba się tutaj zarówno entuzjastom zabytków, aktywnego wypoczynku, jak i osobom spragnionym relaksu na pięknych plażach, w słońcu i wśród szumu morza. Co warto zobaczyć w Turcji, jakie są najpopularniejsze atrakcje kraju, kiedy jest najlepsza pogoda, ile kosztują wycieczki all inclusive? Zapraszamy do praktycznego przewodnika.

Zasady wjazdu do Turcji. Czy potrzebny jest jeszcze paszport?

Turcja to popularna destynacja na wakacje, urlop czy weekendową wycieczkę o każdej porze roku. Co warto zobaczyć w Turcji, gdzie się zatrzymać, ile kosztują wycieczki all inclusive na jesień i zimę 2023/24? O wszystkim przeczytacie w naszym poradniku dla turysty: Turcja na wymarzony urlop. Explora_2005, iStock / Getty Images Plus Turcja zniosła wszystkie obostrzenia COVID. Turyści mogą wjeżdżać do kraju swobodnie, niezależnie od tego, czy są zaszczepieni, czy nie. Od kwietnia 2022 r. Polacy nie potrzebują paszportu, by wjechać do Turcji. Wystarczy dowód osobisty. Nadal jednak zaleca się, by turyści posiadali ważny paszport.

All inclusive w Turcji. Najtańsze oferty na jesień i zimę 2023/24

Turcja jest bardzo popularnym wśród polskich turystów kierunkiem na wakacje, urlopy, citybreaki i długie weekendy. Oferta przewoźników jest bardzo bogata. Do Turcji dolecieć można z prawie każdego większego miasta Polski za rozsądną cenę (ceny od. 500-900 zł w obie strony), do tego często można kupić bilety promocyjne i okazyjne za symboliczne kwoty.

Każde większe polskie biuro podróży oferuje wycieczki all inclusive do Turcji z lotami czarterowymi. Oto najltańsze oferty wakacji all inclusive w Turcji jesienią i zimą 2023/24. Październik: 13-20 października, Beldibi na Riwierze Tureckiej z biurem Anex Poland, 1318 zł za osobę.

13-20 października, Alanya z biurem Anex Poland, 1362 zł za osobę.

13-20 października, Kiris na Riwierze Tureckiej z biurem Anex Poland, 1388 zł za osobę. Listopad: 16-23 listopada, Alanya z biurem Top Touristik, 1824 zł za osobę.

18-25 listopada, Side z biurem Coral Travel, 1758 zł za osobę.

18-25 listopada, Kemer z biurem Coral Travel, 1773 zł za osobę.

Grudzień: 2-9 grudnia, Kemer z biurem Coral Travel, 1686 zł za osobę.

9-16 grudnia, Alanya z biurem Rainbow, 1753 zł za osobę.

9-16 grudnia, Kumkoy z biurem Best Reisen, 1852 zł za osobę. Styczeń 2024: 6-13 stycznia, Kemer z biurem Coral Travel, 1686 zł za osobę.

6-13 stycznia, Kumkoy z biurem Best Reisen, 1773 zł za osobę.

6-13 stycznia, Colakli z biurem Best Reisen, 1773 zł za osobę. Luty 2024: 10-17 lutego, Kumkoy z biurem Best Reisen, 1809 zł za osobę.

17-24 lutego, Kemer z biurem Coral Travel, 1785 zł za osobę.

17-24 lutego, Alanya z biurem Top Touristik, 1894 zł za osobę.

Jak widać z zestawienia najtańszych ofert all inclusive, w Turcji można wypoczywać przez tydzień nawet za niecałe 1700 zł za osobę. Najtańsze oferty można obecnie rezerwować na grudzień 2023 i styczeń 2024. Turcja na mapie: Czytaj też: Tajlandia na jesień i zimę 2023/24: ceny wycieczek all inclusive, najlepsze atrakcje, pogoda, praktyczne porady

Turcja – gdzie pojechać? Najlepsze kurorty i ośrodki wypoczynkowe

Antalya to największe miasto Riwiery tureckiej. Xantana, iStock / Getty Images Plus Najbardziej popularne ośrodki turystyczne w Turcji leżą na wybrzeżu kraju. Na zachodzie znajduje się Riwiera Egejska, a na południu – Turecka. Tureckie kurorty oferują całe spektrum usług turystycznych i standardów – każdy znajdzie tu coś na własną kieszeń i pod własny gust.

Do najczęściej oferowanych polskim turystom kurortów w ramach wycieczek all inclusive należą: Antalya : największe miasto regionu Riwiery Tureckiej, stolica administracyjna prowincji Antalya. Ma rozbudowaną bazę turystyczną, a także zabytki z czasów rzymskich i urocze stare miasto.

: największe miasto regionu Riwiery Tureckiej, stolica administracyjna prowincji Antalya. Ma rozbudowaną bazę turystyczną, a także zabytki z czasów rzymskich i urocze stare miasto. Alanya : prawdopodobnie najsłynniejszy kurort, uchodzący za perłę Riwiery tureckiej. Oferuje piękne plaże (np. Plaża Kleopatry), spektakularne jaskinie (ze słynną Damlatas), a także interesujące zabytki.

: prawdopodobnie najsłynniejszy kurort, uchodzący za perłę Riwiery tureckiej. Oferuje piękne plaże (np. Plaża Kleopatry), spektakularne jaskinie (ze słynną Damlatas), a także interesujące zabytki. Belek : słynie z parku narodowego, w którym można obserwować dziko żyjące ptaki i eksplorować malowniczy teren, na czele z wodospadem Kursunlu.

: słynie z parku narodowego, w którym można obserwować dziko żyjące ptaki i eksplorować malowniczy teren, na czele z wodospadem Kursunlu. Bodrum : to jeden z najpopularniejszych kurortów na Riwierze Egejskiej Turcji, słynie z pięknych zabytków starożytności (słynne Mauzoleum było jednym z siedmiu cudów świata), szerokiej oferty sportów wodnych i bogatego życia nocnego.

: to jeden z najpopularniejszych kurortów na Riwierze Egejskiej Turcji, słynie z pięknych zabytków starożytności (słynne Mauzoleum było jednym z siedmiu cudów świata), szerokiej oferty sportów wodnych i bogatego życia nocnego. Didyma: miejscowość na wybrzeżu Morza Egejskiego słynie z przyjemnego mikroklimatu, piaszczystych plaż i wspaniałych zabytków – można tu oglądać np. ruiny świątyni Apollina.

Klimat i pogoda w Turcji. Kiedy warto planować wypoczynek?

Bodrum to plaże, turkusowa woda i zamek, który można zwiedzać. Nadore, iStock / Getty Images Plus Najpiękniejsza pogoda w Turcji panuje od maja do września, przy czym sierpień jest najcieplejszym miesiącem. W sierpniu nawet w nocy temperatury nie spadają poniżej 20 stopni Celsjusza, a za dnia sięgają 32 stopni. Temperatura wody to ok. 27 stopni (w maju 19, we wrześniu 26). Na Riwierze Tureckiej i Egejskiej upały łagodzone są przez morską bryzę.

Jesienią i zimą można odpocząć od upałów. Średnia temperatura powietrza w październiku wynosi ok. 23 stopnie, w listopadzie 16 stopni, w grudniu ok. 12 stopni. Czytaj też: Dominikana: idealny kierunek na jesień i zimę. Ceny all inclusive, najlepsze atrakcje, praktyczne porady dla turystów

Główne atrakcje turystyczne Turcji. Co warto zobaczyć i zrobić?

Turcja słynie ze wspaniałych zabytków z różnych epok, od ruin grecko-rzymskich po strzeliste meczety. To także dobra destynacja dla entuzjastów aktywnego wypoczynku – tureckie riwiery są pełne ośrodków sportów wodnych, a wnętrze kraju kusi niepowtarzalnymi krajobrazami. Poniżej prezentujemy listę słynnych tureckich atrakcji. Hagia Sophia w Stambule. To prawdopodobnie najsłynniejszy zabytek stolicy Turcji i jej symbol. Pierwotnie kościół, potem meczet, potem muzeum, a od 2020 r. znowu meczet. Hagia Sophia słynie ze swego ogromu i przepychu – pięknych kopuł wzniesionych w VI w. przez cesarza Justyniana i smukłych minaretów dodanych w czasach osmańskich. Monumentalne wnętrza niegdyś kościoła, a obecnie meczetu Hagia Sophia. mikdam, iStock / Getty Images Plus Pałac Topkapi w Stambule. To dawna siedziba sułtanów osmańskich, a dziś pomnik niezwykłej architektury i przepychu. Koniecznie trzeba zobaczyć wspaniałe wnętrza biur wielkiego wezyra i skarbiec sułtański.

Efez. To jedno z najlepiej zachowanych wielkich miast starożytności. Można tu podziwiać architekturę grecko-rzymską w pełnej krasie, na czele ze słynną Biblioteką Celsusa i wielkim teatrem. Efez to jedno z najlepiej zachowanych starożytnych miast. Ozbalci, iStock / Getty Images Plus Pergamon. To kolejne słynne antyczne miasto, zachowane wyjątkowo dobrze. Można tu podziwiać monumentalne ruiny akademii medycznej i świątyni, której ołtarz rozebrano i przewieziono do Niemiec – można go oglądać w Muzeum Pergamońskim w Berlinie. Pergamon jest malowniczy i pełen zabytków. Ozbalci, iStock / Getty Images Plus Aspendos. Można tu oglądać świetnie zachowany, gigantyczny teatr na 20 tys. widzów, z czasów cesarza rzymskiego Marka Aureliusza. Ogromny teatr w Aspendos mógł pomieścić 20 tys. widzów. extraded, iStock / Getty Images Plus Kapadocja. Turcja to nie tylko Stambuł i dwie Riwiery. We wnętrzu kraju na turystów czeka piękna Kapadocja, w której można nie tylko wędrować w słońcu wśród wielobarwnych skał, ale także latać balonem. Loty balonem odbywają się w grupach do kilkunastu osób i trwają do godziny. Z góry podziwiać można księżycowy krajobraz Kapadocji. Jedną z najsłynniejszych atrakcji Turcji są loty balonem na gorące powietrze nad bajkowym krajobrazem Kapadocji. Elena-studio, iStock / Getty Images Plus Pamukkale. Miasteczko słynie z pięknie i całkowicie naturalnie ukształtowanych tarasów wapiennych, otaczających termalne źródła. Park narodowy Pamukkale został wpisany na listę dziedzictwa przyrodniczego UNESCO. W Pamukkale to sama natura przygotowała dla turystów lususowe SPA. PixHound, iStock / Getty Images Plus Góra Nemrut. To wielki kurhan, usypany przez Antiocha, króla Kommageny, w I w. p.n.e. Trzy skalne tarasy zdobią monumentalne rzeźby, ukazujące samego Antiocha i jego bogów. W Nemrut Dag Monumentalne posągi strzegą kurhanu króla Antiocha. Ozbalci, iStock / Getty Images Plus Safranbolu. To najlepiej zachowane miasteczko z czasów Imperium Osmańskiego. Jest niezwykle urokliwe, kolorowe, świetnie nadaje się do spacerów i fotografowania, choć nie toczy się tu bujne nocne życie i nie ma wielu atrakcji stworzonych specjalnie dla turystów.

Łaźnia turecka (hammam). Każdy turysta powinien choć raz spróbować słynnej łaźni tureckiej – serii zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych, którymi Turcy raczą się od niepamiętnych czasów. Hammam zaczyna się jak sauna, potem klient polewany jest zimną wodą i masowany. Łaźnie tureckie często mieszczą się we wspaniałych budynkach z dawnych czasów, które same w sobie mogą stanowić atrakcję dla entuzjastów historii i architektury. Taniec derwiszów. Derwisze wyznają mistyczny odłam islamu – sufizm. Jedna z ich ceremonii, zwana sema, polega na ekstatycznym tańcu, w czasie którego derwisze kręcą się szaleńczo wokół własnych osi. Już od XIX w. taniec derwiszów jest popularną atrakcją turystyczną, a gapie nie przeszkadzają sufim w ich duchowych praktykach. Bazary tureckie. Turcja słynie ze swoich targowisk, na których kupić można niemal wszystko. To najlepsze miejsca do zaopatrzenia się w pamiątki z Turcji. Bazary można znaleźć w zasadzie w każdym mieście, miasteczku i wsi. Wypada się targować, co może być stresujące dla jednych i ekscytujące dla innych. Na bazarze tureckim można dostać niemal wszystko. To najlepsze miejsce do zakupu pamiątek. Pamiętajcie, że w Turcji wskazane jest targowanie się. ManuKro, iStock / Getty Images Plus Czytaj też: 19 najbardziej niesamowitych atrakcji Turcji. Te miejsca musicie odwiedzić w czasie urlopu i wakacji

Najpiękniejsze plaże Turcji

Patara to najdłuższa plaża w Turcji, ciągnie się na przestrzeni aż 18 km. Aleh Varanishcha, iStock / Getty Images Plus W Turcji cieszyć się można nie tylko zabytkami, cudami natury i aktywnością na świeżym powietrzu. Kto lubi poleżeć na plaży, poleniuchować w słońcu czy pospacerować, słuchając szumu fal i wdychając morską bryzę, szybko zakocha się w Turcji. Kraj słynie z licznych i pięknych plaż. Oto niektóre z nich, z pewnością warte odwiedzenia:

Patara – najdłuższa turecka plaża liczy ponad 18 km. Znudzeni pływaniem w ciepłym morzu i grzaniem się w słońcu mogą pozwiedzać starożytne ruiny.

– najdłuższa turecka plaża liczy ponad 18 km. Znudzeni pływaniem w ciepłym morzu i grzaniem się w słońcu mogą pozwiedzać starożytne ruiny. Kaputas – w pobliżu Patary znajduje się dużo mniejsza plaża, za to malowniczo położona u stóp wysokich klifów.

– w pobliżu Patary znajduje się dużo mniejsza plaża, za to malowniczo położona u stóp wysokich klifów. Półwysep Bodrum – to niemal jeden wielki kurort przy jednej wielkiej plaży.

– to niemal jeden wielki kurort przy jednej wielkiej plaży. Kleopatra – główna plaża miasta Alanya, dobrze zorganizowana, pełna miejsc do wypoczynku i relaksu. Tuż obok plaży zaczyna się linia tramwaju linowego, który wywozi turystów na szczyt wzgórza Alanya, gdzie można zwiedzać zamek i stare miasto.

– główna plaża miasta Alanya, dobrze zorganizowana, pełna miejsc do wypoczynku i relaksu. Tuż obok plaży zaczyna się linia tramwaju linowego, który wywozi turystów na szczyt wzgórza Alanya, gdzie można zwiedzać zamek i stare miasto. Konyaalti – jedna z najbardziej znanych plaż popularnego kurortu Antalya, liczy 7 km długości i ma świetnie rozbudowaną infrastrukturę turystyczną. Można się tu dobrze bawić we dnie jak i w nocy.

– jedna z najbardziej znanych plaż popularnego kurortu Antalya, liczy 7 km długości i ma świetnie rozbudowaną infrastrukturę turystyczną. Można się tu dobrze bawić we dnie jak i w nocy. Oludeniz – okolica słynie z zapierających dech w piersiach widoków, którym też zawdzięcza gwałtowny rozwój turystyki. Oludeniz jest głównym tureckim ośrodkiem paralotniarstwa.

– okolica słynie z zapierających dech w piersiach widoków, którym też zawdzięcza gwałtowny rozwój turystyki. Oludeniz jest głównym tureckim ośrodkiem paralotniarstwa. Pamucak – spektakularna plaża, otoczona palmowymi gajami, w dużej mierze dziewicza – nie ma tu rozbudowanej sieci hoteli, restauracji i dyskotek. Leżąca nieco na uboczu plaża nadaje się do odpoczynku od zgiełku miast.

– spektakularna plaża, otoczona palmowymi gajami, w dużej mierze dziewicza – nie ma tu rozbudowanej sieci hoteli, restauracji i dyskotek. Leżąca nieco na uboczu plaża nadaje się do odpoczynku od zgiełku miast. Wyspa Gokce – jest szczególnie popularna wśród mieszkańców Stambułu. Można tu uprawiać windsurfing i kitesurfing, a także inne sporty wodne.

Jedzenie i picie w Turcji. Czego warto spróbować?

Herbatę zaparza się w Turcji w dwóch czajnikach, ustawionych jeden na drugim, a podaje w szklaneczkach w kształcie kielicha tulipana. BONDART, iStock / Getty Images Plus Kuchnia turecka kształtowała się – dosłownie – na pograniczu Azji i Europy. Jest więc bardzo różnorodna i czasem zaskakująca. Jakich potraw i napojów warto spróbować w Turcji?

Śniadanie tureckie: tradycyjnie składa się z kilku małych dań, na przemian słodkich i kwaśnych, a niezbędnym dodatkiem jest mocna czarna herbata turecka – czaj. Choć w różnych regionach śniadanie tureckie może składać się z różnych potraw, najczęściej spotyka się m.in. sałatkę z pomidorów i ogórka, biały ser (różne odmiany), oliwki, jajka w różnych postaciach (menemen to rodzaj zapiekanki jajecznej z pomidorami, zieloną papryką i przyprawami), turecki chlebek ekmek, do tego bal-kaymak (słodka polewa ze śmietanki i miodu). Menemen to turecka zapiekanka jajeczna, śniadaniowy przysmak. Esin Deniz, iStock / Getty Images Plus Street food w Turcji: Turcy wynaleźli wiele smacznych i pożywnych potraw, które można szybko przyrządzić i zjeść w biegu, na ulicy, nie odrywając się za bardzo od intensywnego życia bazarów i targowisk. Tureckie menu street foodowe jest bardzo bogate. Znaleźć w nim można np. simit, czyli rodzaj rogalika posypanego ziarnami sezamu, balik-ekmek, czyli kanapkę rybną, kumpir, czyli pieczony pomidor z dodatkami, doner, czyli znany nam kebab z jagnięciny, zawinięty w cienki placek. Doner, czyli typowy turecki kebab z baraniny, można dostać niemal wszędzie w Polsce, ale nigdzie nie smakuje tak jak na ulicy w Stambule. tolgaildun, iStock / Getty Images Plus Tureckie desery i słodycze. Turcy kochają słodkości i słyną na cały świat ze swoich deserów i słodyczy, np. chałwy. Tureckie desery opierają się zazwyczaj na owocach, mleku lub słodkim syropie (do tej kategorii zalicza się słynna baklawa). Do osobnych kategorii zalicza się chałwa i lokum, podawany często z dodatkiem tureckiej kawy. Dużą popularnością cieszy się tzw. pismaniye, czyli deser przypominający nieco watę cukrową, czasem zanurzaną jeszcze w mlecznej czekoladzie. Pismaniye to rodzaj tureckiej waty cukrowej. OlyaSolodenko, iStock / Getty Images Plus Herbata i kawa: te napoje są w Turcji szczególnie celebrowane. Kawę przygotowuje się w specjalnym garnuszku cezve i wlewa do niedużych filiżanek, nazywanych kahve fincani. Kawę podaje się z dodatkiem słodyczy, sama może być słodzona lub nie.

Herbatę z kolei przygotowuje się w dwóch stojących jeden na drugim czajnikach, a potem przelewa do szklanek w kształcie tulipana, zwanych ince belli. Woda z dolnego czajnika używana jest do rozcieńczania mocnej herbaty, przygotowanej w górnym, wedle upodobań pijącego. Herbata podawana jest z odrobiną cukru, niemal zawsze bez mleka czy cytryny. Kawa w Turcji musi być mocna, czarna i słodka. 0meer, iStock / Getty Images Plus Alkohol: najpopularniejszym alkoholem w Turcji, uznawanym za narodowy napój Turków, jest raki, czyli wódka z winogron o mocnym aromacie anyżu.

Wakacje w Turcji. Informacje praktyczne

Dodatkowe szczepienia. Nie są niezbędne, zaleca się jednak zaszczepienie przeciwko żółtaczce. Dokumenty wjazdowe. Polacy mogą wjeżdżać do Turcji na podstawie tylko dowodu osobistego. Nadal jednak zaleca się posiadanie ważnego paszportu. Paszport powinien być ważny jeszcze przynajmniej 150 dni, licząc od pierwszego dnia pobytu w Turcji. Dla pobytów turystycznych do 90 dni nie potrzeba wizy. Zaleca się wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego, bo opieka medyczna w Turcji jest w znacznej mierze prywatna i droga. Strefa czasowa. W Turcji jest o jedną godzinę później niż w Polsce. Typ gniazdka. Taki sam jak w Polsce, nie potrzeba przejściówki. Waluta i ceny. Lira turecka (TRY) = ok. 0,16 zł. Turcja uchodzi za kraj umiarkowanych cen dla turystów. Ceny hoteli w miejscowościach turystycznych, jak Alanya, zaczynają się od ok. 200 zł za dobę, ale można też trafić na okazje i tańsze oferty dalej od morza. Obiad w restauracji kosztuje ok. 30 zł, cappuccino ok. 10 zł, kebab na mieście ok. 10 zł. Przepustka do wszystkich muzeów Stambułu to odpowiednik ok. 120 zł. Alkohol jest droższy niż w Polsce, można go kupić w licencjonowanych sklepach lub barach w restauracjach i hotelach.

Język i obyczaje. W Turcji mówi się po turecku, ale do zapisu języka używany jest alfabet łaciński, a nie arabski. Turcja jest krajem muzułmańskim, obowiązuje więc skromny ubiór. Nie każdy meczet można zwiedzać, a w tych, które można, należy zachowywać się zgodnie z przyjętymi obyczajami, np. zdjąć buty przed wejściem. Targowanie się jest w dobrym tonie.

Co zabrać ze sobą? Odzież raczej lekka i przewiewna, strój kąpielowy i klapki, okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem UV. Co na pamiątkę? Szklanka i czajnik do herbaty tureckiej, sama herbata, kawa, pismaniye i chałwa, tureckie dywany i ręczniki, ceramika z Kapadocji, wiszące lampki, talizman Nazar Boncugu (Złe Oko), fajki wodne, raki (wódka z winogron), zestaw do gry w tryktraka, paszminy (ręcznie tkane szale z kaszmiru).

