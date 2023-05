Wakacje z nostalgią. Tak w młodości plażowali nasi rodzice i dziadkowie. Co się zmieniło? Zobacz stare zdjęcia z wakacji

Wakacje na przestrzeni lat. Co się zmieniło, a co jest niezmienne?

Wakacje na plaży – hit lata od prawie dwóch wieków

Przed I wojną światową zwiedzanie świata z biurem podróży było już standardową rozrywką klas wyższych i – coraz częściej – średnich. Z czasem prawo do urlopu wywalczyli sobie robotnicy, a pedagodzy uznali, że i dzieci potrzebują dłuższej przerwy od nauki, by w środku lata zażyć nieco słońca i poznać świat.

Wakacje to wcale nie nowy wynalazek. Idea, że podróże kształcą i wpływają korzystnie na ciało i duszę, sięga połowy XIX w., kiedy Thomas Cook założył pierwsze biuro podróży i zaczął profesjonalnie zajmować się transportem turystów do interesujących miejsc w Europie i poza nią.

Wakacje na przestrzeni lat. Co się zmieniło, a co jest niezmienne?

Same wakacje ulegały zmianom w czasie, ich terminy, długość i uzasadnienie zmieniały się, ale jedno pozostawało niezmienne: upodobanie szerokich mas do wypoczynku nad wodą, w słońcu, wśród szumu fal.

Plaże naszych rodziców i dziadków. Kolekcja fascynujących zdjęć

Także nasi rodzice i dziadkowie zażywali wypoczynku na plaży. Zebraliśmy dla Was kolekcję archiwalnych zdjęć, ukazujących plaże i plażowanie w Polsce od lat 30. do końca 60. XX w. Zdjęcia z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego pozwalają przyjrzeć się temu, jak na plażach bawili się Polscy przed i po II wojnie światowej.

Co zmieniło się od tamtych czasów, a co pozostało dziś takie, jak dawniej? Co łączy, a co dzieli współczesnych i dawnych plażowiczów? Łatwo się przekonać, zaglądając do naszej galerii.

Wśród archiwalnych zdjęć z polskich plaż znajdziecie prawdziwe perełki. Przekonacie się np.:

Czy i dawniej plaże były zatłoczone i poprzecinane parawanami

Jak wyglądały bary plażowe, w których ochłody szukali nasi dziadkowie

Jakie gry i zabawy były modne na plażach jeszcze przed II wojną światową

Dlaczego warto było czasem zabrać na plażę kostium karnawałowy

Obejrzycie też scenki rodzajowe z życia dawnych plażowiczów

Zapraszamy do galerii: Wakacje z nostalgią, czyli jak wakacje na plaży spędzali nasi rodzice i dziadkowie.