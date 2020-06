Wakacyjny bon 500 plus uchwalony przez sejm. Otrzyma go każde dziecko. Ze świadczenia będzie można skorzystać tylko raz [23.06.2020]

Rozgłos, jaki towarzyszył dopłatom do urlopu wypoczynkowego dla pracujących na umowie o pracę oraz osób, które zarabiają nie więcej niż przeciętne wynagrodzenie najpewniej skończył się na dyskusji, a cały projekt wylądował w koszu. W jego miejsce pojawiła się „mutacja” głównego programu Prawa i Sprawiedliwości, czyli Rodzina 500+. Tym razem będą mogli skorzystać z niego rodzice wszystkich dzieci – przyznane środki będzie można przeznaczyć na wakacyjny wypoczynek maluchów.

Tydzień temu prezydent Andrzej Duda w trakcie wizyty w Stalowej Woli zapowiedział, że każde dziecko otrzyma w tym roku 500 złotych na wakacje. Wcześniej rząd zapowiadał bon turystyczny w wysokości 1000 zł dla osób zatrudnionych na umowę o pracę. Głównym celem nowego rządowego programu jest wsparcie polskiej branży turystycznej.

Zamiast zapowiadanego wcześniej świadczenia 1000 plus, polskie rodziny otrzymają Bon Turystyczny o wartości 500 zł. Projekt prezydencki trafił w czwartek 18 czerwca do Sejmu i w piątek 19 czerwca zajmą się nim posłowie. Prezydenccy eksperci wyliczyli, że ze świadczenia skorzysta 6 mln dzieci.

- Bon turystyczny będzie emitowany tak jak 500 plus. To będzie 500 zł na każde dziecko do wykorzystania na potrzeby wypoczynku turystycznego - wyjazdów, kolonii, wczasów. Skorzystają na tym polscy przedsiębiorcy świadczący usługi turystyczne - wyjaśniał prezydent.

500 zł ma być przyznawane już na zbliżające się wakacje. Sejm w piątek 19 czerwca późnym wieczorem uchalił ustawę. Bon dostaną wszyscy, na których aktualnie przysługuje comiesięczne świadczenie 500+. Będzie jednorazowy o wartości 500 zł i nie będzie go można zamienić na gotówkę lecz jedynie wykorzystać do opłacenia kolonii, obozów, wycieczek czy innych form wypoczynku dzieci. Ma być ważny do końca 2022 roku.

BON 500 plus CO UCHWALIŁ SEJM Główne zasady działania bonu 500 plus to:

Za pomocą bonu dokonuje się płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Za pomocą bonu osoba uprawniona może dokonywać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane na rzecz dziecka. Na dziecko przysługuje jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł.

Na dziecko niepełnosprawne przysługuje jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł.

W przypadku gdy kwota świadczenia wychowawczego, przysługuje każdemu z rodziców oddzielnie, każdemu z rodziców przysługuje jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 250 zł na dziecko, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 250 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 250 zł na dziecko.

Za pomocą bonu osoba uprawniona może dokonywać płatności wielokrotnie, aż do wyczerpania wysokości przysługującego jej świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu.

Bon nie podlega wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze oraz inne środki wymiany.

Z ostatniej chwili, kliknij!: E-hulajnogi pożądane nie mniej niż rowery

Abstrahując już nawet od korzyści politycznej (kampania wyborcza), jest to więc próba upieczenia dwóch pieczeni na jednym ogniu: ratowanie branży turystycznej (temu miał służyć dogorywający projekt bonu 1000 plus) oraz jednorazowemu zwaloryzowaniu tracącego na wartości wskutek wzrostu cen świadczenia 500+ na każde dziecko.

Jak wyliczają specjaliści, realna wartość wypłacanego co miesiąc świadczenia jest niższa o ok. 40 zł, a więc w skali roku daje to ok. 500 zł czyli tyle ile wyniesie wartość wakacyjnego bonu 500+ dla dzieci.

Jak w praktyce będzie można skorzystać z bonu – krok po kroku 1.Jeśli spełniasz kryteria, otrzymasz bon po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). System pozwala na łatwą rejestrację m.in. za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz niektórych systemów bankowości internetowej.

2.Aktywacja Twojego bonu w systemie teleinformatycznym nastąpi po potwierdzeniu poprawności lub aktualizacji danych.

3.Bon będziesz musiał okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu. Pamiętaj – program obejmuje tylko wyjazdy krajowe.

4.Jeśli będziesz miał pytania i wątpliwości dotyczące programu, będziesz mógł skorzystać ze specjalnej infolinii. Będzie ona wspierała zarówno turystów, jak i przedstawicieli branży turystycznej.

Tesco znika z Polski. Co ze sklepami?