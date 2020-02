Walentynki 2020: Życzenia na dzień zakochanych. Dla niej i dla niego [WIERSZYKI, SMS]

Walentynki to dzień zakochanych, więc tego dnia wypada złożyć swojej drugiej połówce życzenia. Jeśli nie macie drygu do pisania wierszyków czy wyrażania uczuć, to możecie wysłać gotowe życzenia na walentynki. Wybraliśmy dla Was najpiękniejsze.

Walentynki 2020: Życzenia na dzień zakochanych. Dla niej i dla niego Ma Kochana Walentynko,

Powiem dziś Ci coś w sekrecie:

Tak jak ja Cię mocno kocham,

Nie kocha Cię nikt na świecie. ***

Moje serce zakochane,

Tylko Tobie jest oddane.

Daj mi teraz serce Twoje,

Będzie nas szczęśliwych dwoje! *** Miłość prawdziwa - tak jak dzwon:

ma jedno serce, jeden ton.

Jedynym uczuciem tylko tchnie

- taką miłością kocham Cię! ***

Walentynki są raz w roku, pełne szczęścia i uroku,

a Ty stale bądź radosny i promienny jak dzień wiosny. *** Moje serce cicho puka,

moje oko Ciebie szuka,

moje usta szepcą skromnie:

jeśli kochasz - napisz do mnie. ***

W dniu świętego Walentego,

nic nie może dziać się złego.

Nikt nie może się dziś złościć,

bo to nadszedł dzień miłości. ***

14 lutego gwiazdy jasno lśnią na niebie

Dla mnie jesteś Ty jedna,

Kwiatek pragnie wody, a motyl kwiatuszka,

ja pragnę od Ciebie jedynie serduszka. ***

Cóż warte te miliony,

o których aż tylu marzy.

Czyż nie starczy jedno serce,

które Cię miłością darzy? ***

Będę patrzył w Twoje oczy

I całował usta Twe,

I dziękował będę Bogu,

Że Ty ciągle kochasz mnie! *** Proszę, przyjmij Kochana,

te róże zerwane z rana.

Przykryte nocy cieniem,

niech będą przypomnieniem,

że wśród ludzi na świecie,

żyje jeden człowieczek,

który kocha Cię nad życie.

Który oczekuje od Ciebie

chociaż małej iskry wzajemnej miłości. *** Czar lutowej nocy

i blask lutowego dnia,

wraz z wiązanką pozdrowień,

przesyłam Tobie - ja! *** Tylko jeden księżyc świeci,

tylko jedno słońce lśni,

tylko jedno serce kocham,

które nosisz właśnie Ty ! *** Jeśli zgadniesz kto to taki

to dostaniesz dwa buziaki.

Jeśli zgadniesz, że to ja

W Dniu świętego Walentego,

dla Misiaczka kochanego,

wielkie serce ślę ja skrycie,

bo ja Kocham Cię nad życie! *** Słońce nauczyło mnie marzyć,

gwiazdy miłością darzyć,

deszcz nauczył mnie szlochać,

a Ty nauczyłaś mnie kochać. *** Te życzenia Ci przesyła

Walentynka bardzo miła.

W dniu tak pięknym i wspaniałym,

życzę Tobie sercem całym

dużo szczęścia, namiętności

oraz niekończącej się miłości. ***

W Dniu Zakochanych chciałem Ci podziękować

za to, że nauczyłaś mnie dostrzegać piękno

w najprostszych rzeczach i że pokazałaś mi,

że miłością rzeczywiście może zdziałać cuda. ***

Moje serce zakochane,

tylko Tobie jest oddane.

Daj mi teraz serce Twoje,

będzie nas szczęśliwych dwoje! *** Nie wiem co mam powiedzieć

i co ja ze sobą zrobię,

by Twe cudowne imię

na zawsze mieć przy sobie. ***

Masz złote serce i piękne ciało.

Taką dziewczynę mi szczęście dało.

Kocham twe imię, ślady Twych stóp.

