Waloryzacja emerytur 2022: rekordowy wzrost od marca. Wyliczenia brutto i netto. Ile dostaniesz na konto od marca?

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent:

2020 – 103,56 proc.,

2021 – 104,24 proc.,

2022 – 107,00 proc. – zapowiedź min. Maląg.

Ale inflacja i związany z nią wzrost cen też są rekordowe. Jak podał GUS, inflacja w Polsce na koniec 2021 r. wzrosła do 8,6 proc., a przecież to dopiero początek wzrostu cen. Dlatego eksperci są zdania, że waloryzacja może nawet przekroczyć 9 proc. Być może jednak nawet to nie zrekompensuje seniorom wzrostu cen – dlatego rząd wprowadza dodatkowe działania osłonowe, takie jak obniżka VAT-u i akcyzy na niektóre produkty, a w odniesieniu do emerytów już od 1 stycznia wzrost kwoty wolnej od podatku, choć połączony ze wzrostem kosztów składki zdrowotnej.

Prześledź to na konkretnych wyliczeniach brutto/netto – po uwzględnieniu zmian z 1.01 (podatek i składka zdrowotna) oraz waloryzacji z 1.03.2022, a na koniec (slajd 10/10) sprawdź, co z emeryturami 13. i 14.