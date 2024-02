Waloryzacja emerytur i rent 2024. Tabela podwyżek od 1 marca - oficjalne stawki

Obowiązkiem ustawowym jest wprowadzenie waloryzacji procentowej dla emerytów. 9 lutego br. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że realny wzrost płac w ubiegłym roku wyniósł 1,1 proc. To oznacza, że waloryzacja emerytur od marca wyniesie 12,12 procent.

Waloryzacja emerytur. Na czym polega?

Waloryzacja emerytur to proces dostosowywania wysokości świadczeń emerytalnych do zmian w sytuacji ekonomicznej i inflacji. Oznacza to, że wraz ze wzrostem inflacji i kosztów życia, emerytury i renty są zwiększane o pewien procent, aby utrzymać ich wartość realną.

Waloryzacja emerytur jest dokonywana na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określanego przez Główny Urząd Statystyczny. W przypadku braku inflacji lub jej spadku, kwota emerytur i rent pozostaje bez zmian.