Warkocz Magdaleny 2023 w Poznaniu. Tradycyjny Festyn Farny już w najbliższą niedzielę. Sprawdź program imprezy

Warkocz Magdaleny w Poznaniu. Konkursy i atrakcje

Konkurs na najdłuższy warkocz

Święta Magdalena zawsze przedstawiana jest jako długowłosa postać, na Festynie Farnym nie może więc zabraknąć konkursu na najdłuższy warkocz. Między godz. 14 a 16 można będzie zgłaszać swój udział w konkursie w różnych kategoriach (kategorie: I - dla dziewcząt do 5 roku życia, II - dla dziewcząt do 10 roku życia, III - dla dziewcząt do 15 roku życia, IV - dla Pań do lat 100), a o 17 nastąpi ogłoszenie wyników.