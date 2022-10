Warszawa: nowe kierunki z Lotniska Chopina na zimę 2022/23. Gdzie polecimy po 30 października? Dubaj, Wenecja i inne niespodzianki

Warszawskie lotnisko zaczyna sezon zimowy 2022/23 już 30 października

Dubaj, Madera, Maroko i inne kierunki z Warszawy na zimę 2022/23

Od 30 października PLL LOT wznawia połączenia z Dubajem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dubaj stale zyskuje na popularności jako zimowa destynacja. To miasto luksusu i przepychu, strzelistych wieżowców i tarasów widokowych, które mogą przyprawić o zawrót głowy. Co warto zobaczyć i zrobić w Dubaju? Zajrzyjcie do naszego przewodnika po ZEA.

Zimą 2022/23 będzie można polecieć z Warszawy do Dubaju. To najbardziej znane miasto Zjednoczonych Emiratów Arabskich i magnes na turystów spragnionych luksus i ekstrawagancji. masterlu, 123RF.com

Szczególnie wiele nowych propozycji będzie miała tania linia lotnicza Wizz Air. Przewoźnik od 30 października 2022 będzie zabierał turystów m.in. do Funchal, stolicy Madery, należącej do Portugalii wyspy na Atlantyku, zwanej czasem Wyspą Wiecznej Wiosny z racji swego łagodnego klimatu. Madera to dobry kierunek dla miłośników aktywnego wypoczynku. Strefy klimatyczne zmieniają się tam bardzo szybko – w godzinę można przejechać od atlantyckiego wybrzeża, przez las namorzynowy, do owianych mgłami górskich szczytów. Zapraszamy do naszego przewodnika po Maderze – znajdziecie w nim inspirację do własnych zimowych urlopów.

Madera - Wyspa Wiecznej Wiosny - to dobry kierunek dla osób, które chcą uciec przed zimnem, ale niekoniecznie w rejony tropikalne, gdzie może być zbyt gorąco. Cristian Mircea Balate, iStock / Getty Images Plus

