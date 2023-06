Warta Poznań w dniu swoich 111. urodzin odświeżyła herb i zaprezentowała makietę stadionu. Zobacz zdjęcia

– Pamiętamy o swojej pięknej, 111-letniej już historii Warty Poznań, ale jednocześnie od dłuższego już czasu budujemy nowy wizerunek klubu piłkarskiego, który swoimi działaniami wykracza poza to, co dzieje się na boisku. Nowy herb stanowi połączenie tradycji i nowoczesnego podejścia do funkcjonowania klubu. Wierzymy w to, że pozwoli jeszcze bardziej wzmocnić tożsamość „Zielonej Rodziny”