Ważna droga do Poznania może zostać zmodernizowana. Szłapka zapowiedział działania

Poseł wraz z burmistrz Lubonia uczestniczył w wizji lokalnej. Zapowiedział podjęcie działań.

- Będę występował z interpelacją do pana ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, bo to, co na pewno ułatwiłoby funkcjonowanie i płynność tej drogi, to stworzenie bezkolizyjnych przejazdów kolejowych