Ważna nagroda dla tramwaju jeżdżącego ulicami Poznania

Nagrodę przyznano podczas największych w Polsce i drugich co do wielkości w Europie międzynarodowych targów branży transportu szynowego TRAKO 2019, które odbywały w dniach 24-27 września 2019.

Tramwaj Moderus Gamma LF 03 AC BD to pierwszy w pełni niskopodłogowy dwukierunkowy tramwaj z tej rodziny, wprowadzony do produkcji seryjnej i dostarczony do przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej. Jego nowoczesny design nawiązuje do nagradzanego w tej dziedzinie prototypowego tramwaju Moderus Gamma LF 01 AC.

Dwukierunkowy tramwaj Moderus Gamma, zgłoszony do konkursu, został zaprojektowany od podstaw. Wyposażono go w dwie kabiny motorniczego, dwa odbieraki prądu, dwie platformy dla wózków oraz drzwi, znajdujących się po obu stronach tramwaju – po sześć otworów drzwiowych z każdej z nich. To pierwszy i jedyny niskopodłogowy dwukierunkowy tramwaj w Poznaniu, dysponujący taką ilością strumieni wymiany pasażerów.

