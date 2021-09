Ważna zmiana organizacji ruchu na Jeżycach! Można już skręcać w lewo z Żeromskiego w św. Wawrzyńca

Tym samym można już skręcać w stronę Woli, Ogrodów, Smochowic, czy w drogę krajową nr 92, w kierunku na Tarnowo Podgórne i Pniewy. Do wtorku 14 września włącznie przez skrzyżowanie można było przejeżdżać tylko prosto, patrząc od strony ul. Dąbrowskiego. Jeśli ktoś chciał wjechać w ul. św. Wawrzyńca albo zawrócić, musiał jechać do ul. Wojska Polskiego, skręcać w lewo na wiadukcie i ponownie w lewo, w Niestachowską, skąd docierał do św. Wawrzyńca. Teraz już takie manewry są zbędne. Jednocześnie ul. Żeromskiego odzyskała dawne kierunki jazdy na pasach w stronę ronda Obornickiego: dwa do jazdy na wprost i jeden w lewo. Docelowo będzie jeszcze jeden pas, na razie jest w budowie.