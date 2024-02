Ważne odkrycie poznaniaka! Odnalazł największy fragment asteroidy. Może przyczynić się do odkrycia tajemnicy!

Kryspin Kmieciak, który na co dzień mieszka w okolicach Poznania, dokonał ważnego odkrycia. Niedaleko miejscowości Ribbeck, na północny zachód od Berlina, znalazł największy fragment asteroidy 2024 BX1. Ciało niebieskie wkroczyło do atmosfery nad wschodnimi Niemcami 21 stycznia w nocy. Fragment stanowi masę główną meteorytu.

- Po tygodniu poszukiwań niemieckiej asteroidy BX1, która spadła dwa tygodnie temu koło Berlina, udało mi się znaleźć masę główną! Pobijając rekord. Okaz o wadze 225 g, w jednym kawałku, prawdopodobnie trafi do muzeum w Niemczech

Bardzo rzadki meteoryt

Jest to jeden z rzadszych meteorytów - aubryt. Naukowcy do dziś zastanawiają się skąd pochodzą i co jest ich ciałem macierzystym. Ten świeży okaz może pomóc w badaniach i rozwiązać tajemniczą zagadkę ich pochodzenia.