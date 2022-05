Ważne zmiany przy Lechickiej i Naramowickiej już od tego weekendu! Sprawdź, gdzie będą zamknięcia i objazdy

Poznańskie Inwestycje Miejskie zapewniają, że coraz bardziej zaawansowana jest budowa dwupoziomowego węzła komunikacyjnego w miejscu dawnego skrzyżowania ul. Lechickiej i Naramowickiej. W środę 18 maja odbyły się próby obciążeniowe nowych wiaduktów drogowych, dzięki którym docelowo będzie można przejechać nad ul. Lechicką. Teraz trzeba na jeden dzień całkowicie wyłączyć z ruchu drogę od strony ul. Murawa, która za torowiskiem tramwajowym umożliwia skręt w prawo, w ul. Naramowicką – czyli południowo-zachodnią łącznicę węzła Lechicka/Naramowicka.

– Droga będzie wyłączona z ruchu od godzin porannych do wieczornych – zapewniają PIM. – W tym czasie ułożona zostanie ostatnia warstwa nawierzchni jezdni. Podczas układania i schnięcia masy asfaltowej, dojazd do centrum miasta możliwy będzie przez ul. Murawa i dalej do Serbskiej oraz Naramowickiej lub ulicami Lechicką i Wilczak. Dojazd do posesji przy ul. Naramowickiej od strony ul. Murawa będzie możliwy przez ul. Lechicką, Hawelańską i Ziarnistą. W tym czasie inaczej pojadą także autobusy komunikacji miejskiej.