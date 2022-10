Ważny dzień dla kredytobiorców. RPP zdecydowała w sprawie stóp procentowych. „Inflacja schodzi na drugi plan”. Co z ratami kredytów?

Wbrew przewidywaniom większości ekonomistów, Rada Polityki Pieniężnej przerwała cykl podwyżek stóp procentowych. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. – Taka decyzja może z jednej strony ucieszyć kredytobiorców, ale z drugiej uderzyć w złotego – komentuje Bartosz Sawicki, analityk cinkciarz.pl. Jednak WIBOR i tak wzrósł, więc raty kredytów hipotecznych i tak wzrosną. Kiedy można spodziewać się pierwszej obniżki stóp procentowych?

Rada Polityki Pieniężnej znów zaskoczyła rynek

Wzrosty cen rozlewają się do dziś po gospodarce i odbijają swoistą inflacyjną czkawką. Wzrost kosztów działalności przedsiębiorcy przenoszą na konsumentów, na co pozwala wciąż mocny rynek pracy. W rezultacie inflacja konsumencka we wrześniu osiągnęła w Polsce poziom 17,2 proc. rok do roku i była najwyższa od 1997 r., ale również dynamika cen bazowych zbliża się do pułapu 11 proc. rok do roku.

Analitycy dość zgodnie oczekiwali 12. z rzędu podwyżki, tym razem o 25 pkt bazowych. Nie brakowało głosów, że ruch będzie nawet bardziej zdecydowany, a stopy wzrosną o 50 pkt. Tymczasem, jak komentuje Bartosz Sawicki, analityk cinkciarz.pl – władze monetarne pozostałe niewzruszone na wrześniowy wyskok inflacji.

– Najwyraźniej RPP uznała, że brak letniego szczytu inflacji nie wymaga zmian strategii walki z presją cenową. Dotychczasowe podwyżki mają wystarczyć, ponieważ przeważają ryzyka dla wzrostu gospodarczego, a ścieżka dynamiki cen ma obniżać się wraz z gaśnięciem koniunktury – wskazuje w przesłanym nam komentarzu.

Niekorzystna decyzja dla złotego

Zdaniem Sawickiego, brak jakiejkolwiek podwyżki stóp procentowych w momencie, gdy główne banki centralne zaostrzają kurs, jest niekorzystny z perspektywy złotego, który w końcówce września ostro tracił na wartości do euro, ale przede wszystkim do franka i dolara. – Poprawa kondycji polskiej waluty z pierwszych dni tego kwartału jest zbyt krucha, by mówić o wygaśnięciu negatywnych tendencji – podkreśla.

W komunikacie towarzyszącym decyzji próżno szukać deklaracji potwierdzających, że to już koniec podwyżek, ale taki scenariusz jest jak najbardziej realny. – Zacieśnianie zakończyli już Węgrzy, a wcześniej Czesi. Choć inflacja nie odpuszcza i za kilka miesięcy może przekroczyć 20 proc. rok do roku, to meta także w przypadku Polski już mogła zostać osiągnięta – dodaje.

Raty kredytów i tak w górę

Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła poziomu stóp procentowych, ale WIBOR wzrósł, więc raty kredytów hipotecznych i tak wzrosną – wskazuje Jarosław Sadowski, Expander. Jak podaje, w przypadku kredytu na 300 tys. zł na 25 lat z marżą 2,21 proc., który został przyznany we wrześniu 2021 r., rata wzrosła z początkowego poziomu 1 337 zł do 2 582 zł. Oznacza to wzrost o 93 proc.

– Choć kredytobiorcy płacą dużo wyższe kwoty, to dług jest spłacany znaczenie wolniej. Dla przykładu przy początkowej racie 1 337 zł, zadłużenie było pomniejszane o 727 zł kapitału. Odsetki wynosiły 610 zł więc stanowiły mniej niż połowę raty. Z koeli choć rata 2 582 zł jest dużo wyższa, to po jej zapłacenia zadłużenie spada tylko o 273 zł – podaje Sadowski. Expander Jednocześnie wyjaśnia, że pozostała część raty to odsetki, które stanowią 89 proc. raty. – Dlatego też w obecnej sytuacji wyjątkowo opłaca się nadpłacać kredyt hipoteczny. Cała kwota nadpłaty pomniejszy bowiem zadłużenie i dzięki temu kolejne raty będą niższe lub okres spłaty zostanie skrócony – wskazuje ekspert.

Zanosi się na długą i żmudną walkę z inflacją

Sawicki zaznacza, że za tym, czy dalsze podwyżki będą jeszcze potrzebne, przesądzi przede wszystkim listopadowa projekcja inflacyjna. Jeśli będzie ona nadal wskazywać na stopniowe wygasanie inflacji, to wrześniowa podwyżka okaże się najprawdopodobniej ostatnią w cyklu.

Kiedy można spodziewać się pierwszej obniżki stóp procentowych? Ekspert przypomina, że prezes NBP sugerował, że będzie to możliwe pod koniec przyszłego roku. Ścieżka dynamiki cen będzie w nadchodzącym roku zależna od wygasania rządowych programów osłonowych. – Dynamika inflacji na koniec przyszłego roku może wciąż przyjmować wartości dwucyfrowe. Wygasanie presji cenowej będzie długim procesem, gdyż bardziej uciążliwa i trudniejsza do zbicia inflacja bazowa osiąga dynamikę niemal 11 proc. rok do roku. Do tego rynek pracy jest wciąż bardzo mocny, co sprawia, że firmy mogą przenosić na konsumentów wzrost kosztów działalności – wyjaśnia.

Ile wynoszą stopy procentowe w Polsce

stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej;

stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej;

stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej;

stopa redyskonta weksli 6,80% w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej;