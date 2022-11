Wędkarze są wściekli - opłaty w 2023 roku pójdą mocno w górę. Ile będzie kosztowało wędkowanie? Sprawdź nowe stawki

Znamy stawki za wędkowanie na wodach kieleckiego okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w 2023 roku. Mocno poszły w górę. Władze związku składkę członkowską podwyższyły o 50 procent, odebrano część ulg. Dlaczego będzie tak drogo?

Polski Związek Wędkarski to największa organizacja w kraju, liczy kilkaset tysięcy członków. W kieleckim okręgu PZW jest blisko 20,5 tysiąca wędkarzy, którzy co roku płacą składki. Od stycznia 2023 roku zapłacą zdecydowanie więcej, niż do tej pory. W 2022 roku podstawowa składka członkowska kosztowała 100 złotych, teraz decyzją Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego jej cena wzrosła o 50 procent. Do kół wróci 40 procent składki członkowskiej. Pozostałe opłaty ustalają poszczególne okręgi. Ile trzeba będzie zapłacić za możliwość łowienia w świętokrzyskich rzekach i zbiornikach w przyszłym roku? Sprawdziliśmy. Podstawowa opłata za wędkowanie na wodach nizinnych z brzegu i łodzi kosztowała 125 złotych, teraz cena wzrosła do 170 złotych. Za wędkowanie na wodach nizinnych i górskich bez rzeki Mierzawy wędkarze płacili 140 złotych, teraz stawka wzrosła do 230 złotych, a opłata za wędkowanie na wodach nizinnych i górskich z rzeką Mierzawą: z 240 złotych podrożała do 300 złotych.

Wędkarze niezadowoleni, prezes tłumaczy

W kieleckim okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego zaczęły się już doroczne zebrania. Członkowie PZW dowiadując się o nowych stawkach opłat nie kryją oburzenia. Dlaczego będzie tak drogo? - Składa się na to kilka czynników. Przez inflację drożeje wszystko, także narybek. Żeby zarybiać nasze wody na tym poziomie, co dotychczas, trzeba było podnieść opłaty - mówi Marek Lesisz, prezes kieleckiego okręgu PZW (w ostatnich latach do świętokrzyskich wód wpuszczano rocznie ryby wartości półtora miliona złotych). - Okręgi ze ściany wschodniej porozumiały się co do opłat na przyszły rok, ustalając minimalne ceny i takie właśnie przyjęliśmy. Gdybyśmy się na to nie zgodzili, nie mielibyśmy porozumień z nimi. Teraz za możliwość wędkowania w wodach 14 okręgów dopłata wynosi tylko 30 złotych - tłumaczy prezes. Marek Lesisz zdaje sobie sprawę, że członkowie związku będą niezadowoleni z podwyżek opłat, ale podkreśla, że obowiązujące w kieleckim okręgu są jednymi z najniższych w Polsce.

Więcej pieniędzy na sport