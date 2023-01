Weekend w Paryżu: sposoby i sprytne triki na tanie zwiedzanie Miasta Miłości w Walentynki 2023. Kiedy można zwiedzić Luwr za darmo?

Weekend w Paryżu – świetny pomysł na krotką wycieczkę w walentynki 2023

Paryż jest magicznym miastem, tłumnie odwiedzanym przez turystów z całego świata. Wielu wręcz marzy o tym, by zobaczyć na własne oczy słynne aleje, bulwary, parki, muzea i kościoły stolicy Francji.

Wycieczka do Paryża to świetny pomysł na weekend także zimą, choćby na walentynki, które będziemy obchodzić we wtorek 14 lutego. Jeśli weźmiecie wolne w poniedziałek, będziecie mogli spędzić w Mieście Miłości długi weekend.

Paryż uchodzi za drogie miasto, ale są sposoby na to, by zwiedzić go tanio i oszczędzić dużo pieniędzy na transporcie, wyżywieniu, noclegu i atrakcjach w czasie weekendowej wycieczki. Poniżej znajdziecie praktyczne porady i sprytne triki, które pozwolą Wam cieszyć się wycieczką do stolicy Francji bez wydawania fortuny.

Spacery po miejskich promenadach i parkach zawsze są darmowe, niezależnie od pory roku.

