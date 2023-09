Weekend w Tatrach: 21 najlepszych atrakcji blisko Zakopanego. Najtrudniejsza trasa, najwyższy wodospad, malownicze jaskinie i inne Redakcja

Weekend, szczególnie jesienią, to najlepsza pora na wycieczkę po górach, zwłaszcza pełnych atrakcji i niezwykłych widoków Tatrach. To prawdopodobnie najsłynniejsze pasmo w Polsce. Jest dosłownie naszpikowane atrakcjami dla turystów i miejscami, które warto, a nawet trzeba zobaczyć. Zebraliśmy dla was listę 21 najciekawszych atrakcji Tatr, w sam raz na weekend, od najbardziej malowniczych szlaków po pouczające i zabawne ciekawostki. To gotowa lista pomysłów na wypoczynek w górach.