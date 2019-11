Weekend z dzieckiem w Poznaniu 2 i 3 listopada 2019. Gdzie się wybrać? Imprezy i atrakcje

Koło młyńskie funkcjonować będzie do od 01.11 do 11.11 Młyn znajdziecie niedaleko wejścia do galerii Posnania od strony Ronda Rataje (Aleja Krzysztofa Komedy) Pon-Pt: 12.00-22.00 Sob-Nd: 11-22.00 Cena biletów: Normalny: 15 zł Ulgowy (dzieci do 8 lat): 12 zł Będziecie mieli okazję podziwiać piękny Poznań z góry! Wszystkich miłośników wysokości Posnania zaprasza na przejażdżkę młyńskim kołem, które do 11 listopada będzie stało pod Posnanią! Przejdź do kolejnej propozycji --->

Piotr Hukało