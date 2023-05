Wegańskie posiłki w szkołach i przedszkolach w Poznaniu? "To odpowiedź na potrzeby młodego pokolenia"

Wegańskie posiłki w każdej szkole

Wniosek ten popierają radne miejskie - w tym Halina Owsianna z klubu radnych Wspólny Poznań i Marta Mazurek z klubu radnych KO. Zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski pozytywnie odnosił się do propozycji wprowadzenia posiłków roślinnych do placówek, dla których organem prowadzącym jest Poznań, zaznaczając, że nie ma przeciwwskazań prawnych do wprowadzenia wegańskich opcji posiłków w ww. placówkach oświatowych.