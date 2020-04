Wesprzyj walkę z koronawirusem i zagraj w nowym filmie Martina Scorsese! Wyjątkowa akcja Leonarda DiCaprio i Roberta De Niro

Nie ma żadnych wątpliwości, że Martin Scorsese to jeden z najlepszych reżyserów na świecie. To właśnie on odpowiada za takie filmy jak „Wilk z Wall Street”, „Chłopcy z ferajny”, „Infiltracja” czy „Taksówkarz”. Teraz filmowiec ma w planach kolejne, wielkie dzieło – istnieje spore prawdopodobieństwo, że jego najnowszy dramat kryminalny „Killers of the Flower Moon” (najpewniej na podstawie książki „Czas krwawego księżyca. Zabójstwa Indian Osagów i narodziny FBI” Davida Granna) zostanie nakręcony za zawrotną sumę 200 milionów dolarów! Kiedy? To pozostaje pod znakiem zapytania, przede wszystkim z uwagi na epidemię koronawirusa.

Pierwszym doniesieniom na temat filmu towarzyszy specjalna akcja, której twarzami są popularni aktorzy, którzy w „Killers of the Flower Moon” zagrają główne role. – Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak to jest pracować z Martinem Scorsese, Robertem De Niro i mną, to twoja szansa (…). Chcemy zaoferować wam rolę, możliwość spędzenia dnia na planie z naszą trójką oraz oczywiście zaproszenie na premierę – poinformował Leonardo DiCaprio na swoim profilu na Instagramie. Co należy zrobić, by zawalczyć o nagrodę?

Pomagasz – wygrywasz!

Akcja odbywa się w ramach fundacji All In Challenge. Wystarczy wejść na jej stronę internetową (kliknij TUTAJ) i wpłacić dowolną kwotę (przynajmniej 10 dolarów). Zebrane środki zostaną w całości przekazane na działalność trzech fundacji: Mealson Wheels America, No Kid Hungry i Americas Food Found, zapewniającym żywność Amerykanom dotkniętym epidemią. Szansę na nagrodę ma każdy, bez względu na wpłaconą kwotę – szczęśliwiec zostanie wybrany drogą losowania.