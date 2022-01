Wichura przeszła przez Poznań. Powalone drzewa i uszkodzone samochody. Strażacy mają pełne ręce roboty M.S.

W Poznaniu wiatr osiąga nawet prędkość do 70 km/h. Ostrzeżenie IMGW trwa do godz. 16, 17 stycznia. Zobacz zdjęcia z Poznania ---> Robert Woźniak Zobacz galerię (7 zdjęć)

W Wielkopolsce wieje bardzo silny wiatr. IMGW wydało ostrzeżenie do poniedziałku, 17 stycznia, do godz. 16. Najsilniejsze porywy odnotowano w Poznaniu, gdzie wiatr wiał z prędkością nawet do 70 km/h. Na drogach leżą powalone drzewa, uszkodzone są budynki i samochody.