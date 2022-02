Wichury w Wielkopolsce: ponad 1700 interwencji strażaków w całym województwie. "Sytuacja dynamiczna". Zerwane dachy i powalone drzewa [FOTO]

AKTUALIZACJA godz. 14: O godzinie 12 strażacy w systemie mieli ponad 1700 zgłoszeń. Najwięcej w powiecie tureckim - 240, dalej w konińskim 145, w poznańskim ok. 130, w leszczyńskim 95, kolskim 80, w kaliskim i pleszewskim ponad 70.

Najwięcej interwencji dotyczyło usuwania powalonych drzew i gałęzi - ponad 1 tys. Bardzo dużo zdarzeń dotyczy też dachów - częściowo lub w znacznym stopniu uszkodzonych - ponad 600 (najwięcej w powiecie tureckim - ok. 100)

- Z uwagi na liczbę zdarzeń w powiecie tureckim został tam zadysponowany dodatkowy pluton wsparcia. 19 strażaków z pięciu powiatów z dodatkowymi pilarkami i sprzętem wysokościowych wesprzeą strażaków z Turku - mówi bryg. Sławomir Brandt, oficer prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Dodatkowo pojawiła się informacja o pierwszej osobie poszkodowanej w wyniku wichur. Ok. godz. 13 w Ostrowie Wielkopolskim przewróciło się drzewo na 91-letniego mężczyznę, który wsiadał do samochodu. Został zabrany do szpitala.