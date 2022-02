Wichury w Wielkopolsce: ponad 2500 interwencji strażaków w całym województwie. "Sytuacja dynamiczna". Zerwane dachy i powalone drzewa [FOTO]

AKTUALIZACJA godz. 17: Już 2500 zgłoszeń odebrali strażacy w związku z silnym wiatrem. Najwięcej zgłoszeń pochodziło kolejno z powiatów: tureckiego - 310, poznańskiego - 240, konińskiego - 230, kaliskiego - 130, leszczyńskiego - 120, kolskiego ponad 100, a z pozostałych około 100.

Do powalonych drzew czy gałęzi służby strażackie wyjeżdżały ponad 1300 razy, natomiast do problemów z dachami - ok. 900 razy.

AKTUALIZACJA godz. 14: O godzinie 12 strażacy w systemie mieli ponad 1700 zgłoszeń. Najwięcej w powiecie tureckim - 240, dalej w konińskim 145, w poznańskim ok. 130, w leszczyńskim 95, kolskim 80, w kaliskim i pleszewskim ponad 70.

Najwięcej interwencji dotyczyło usuwania powalonych drzew i gałęzi - ponad 1 tys. Bardzo dużo zdarzeń dotyczy też dachów - częściowo lub w znacznym stopniu uszkodzonych - ponad 600 (najwięcej w powiecie tureckim - ok. 100)