Więcej pociągów do i z Poznania. PKP Intercity prezentuje nowy rozkład jazdy. Jest nowe ekspresowe połączenie z Berlinem i Warszawą!

Nowy rozkład PKP Intercity z nowszym taborem

Nowy rozkład jazdy narodowego przewoźnika to więcej pociągów kategorii InterCity jeżdżących z i do Poznania – ich liczba zwiększy się z 70 do 82 składów. Nowe lub zmodernizowane składy będą obsługiwać ponad 90 proc. połączeń łączących stolicę Wielkopolski z pozostałą częścią kraju. Łącznie poznaniacy będą mieć do dyspozycji ponad 100 pociągów.

