Więcej progów zwalniających na poznańskich Jeżycach. Będą poduszki berlińskie. Na podniesione skrzyżowania trzeba jeszcze poczekać

Zobacz także: Zawody w policzkowaniu na stadionie przy Bułgarskiej w Poznaniu. Pierwszy PunchDown w Polsce!

Takie lokalizacje wskazali wcześniej sami mieszkańcy. Przykładowo na ulicy Galla, choć dziurawej, jest problem z piratami drogowymi. Obok znajduje się ośrodek zdrowia i przedszkole, radni uznali więc, że warto tu zmusić szybko jadące samochody do przyhamowania. Co do ul. Poznańskiej, Jeżyckiej i Kościelnej, to mieszkańcy sami stwierdzili, że problem istnieje od wiaduktu w stronę Wielkopolskiej. Część środków zasili też konieczność utrzymania i rekultywacji zieleni, m.in. przy ul. Poznańskiej i ul. Jeżyckiej.

Wcześniej o przebudowie skrzyżowań na podniesione mówiono w kontekście zbiegu Polnej i Jackowskiego, Polnej i Szamarzewskiego, Poznańskiej i Kochanowskiego, Poznańskiej i Mylnej, Jeżyckiej i Kochanowskiego, Jeżyckiej i Mylnej, Janickiego i Nad Seganką, Szamarzewskiego i Wawrzyniaka, a także Jackowskiego i Wawrzyniaka.