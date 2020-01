Wieczór gwiazd w klubie Blue Note. Wśród nich Wojciech Hoffmann z kultowego Turbo

Niezwykły koncert odbędzie się w czwartek wieczorem w klubie Blue Note. Zagra bowiem grupa Super Trio. Tworzy ją czterech gitarzystów, z których każdy jest indywidualnością polskiej sceny muzycznej.

Tak naprawdę żadnego z nich miłośnikom bluesa, rocka czy jazzu przedstawiać nie trzeba. Gitarzysta Wojtek Hoffmann to od lat podpora grupy Turbo, ale także muzyk udzielający się w różnych latach w wielu innych zespołach, jak Non Iron czy Czerwone Gitary. Znamy go także z projektów solowych, takich jak „Drzewa” i Behind The Windows” oraz ze współpracy z Witkiem Łukaszewskim, który uważany jest za jednego z czołowych polskich gitarzystów grających flamenco, grającego m.in. z zespołami Acid Flamenco czy Grand Piano. Jego również usłyszymy tego wieczoru.

Ponadto nie zabraknie znanego głównie z kultowego zespołu Dżem gitarzysty Jerzego Styczyńskiego. Całość dopełni Marek Raduli, który kojarzy się ze współpracy z zespołami Banda i Wanda, Laboratorium, ale także z Budką Suflera i Anną Wyszkoni.