Wiekowe drzewa na ul. 27 Grudnia uda się ocalić przed wycinką? Poznański radny zabrał głos

Sprawa kolejnej wycinki drzew, m.in. na ul. 27 Grudnia w Poznaniu, wzbudza wiele emocji, zarówno wśród mieszkańców, jak i samorządowców. Poznaniacy obawiają się, że wiekowe drzewa zostaną wycięte, a na ich miejscu znajdzie się beton (czytaj więcej - kliknij tutaj). Jest jednak nadzieja, że leszczyny uda się ocalić.

- Mam wrażenie, że w tej dyskusji, która się toczy jasno i wyraźnie widać, że mieszkańcom zależy na tym, aby te drzewa uratować. Po dzisiejszej komisji wydaje się, że taka szansa istnieje i powinniśmy zrobić wszystko, żeby do tego doprowadzić. W Polsce temperatury są coraz wyższe, co oznacza, że dzisiaj priorytetem powinno być dbanie o klimat i zapobieganie temu, co nam zagraża. Drzewa są naszymi sojusznikami, odgrywają bardzo ważną rolę w centrum miasta, dają cień