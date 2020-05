Większa ilość lokalnych produktów na półkach sieci sklepów Biedronka. Przodują mniejsi producenci z Wielkopolski

W skali kraju zgłosiło się 800 firm. Większość to firmy z branży spożywczej. Pozostałe to producenci kosmetyków, chemii gospodarczej i innych. - Jeśli chodzi o województwo wielkopolskie, to do tej pory nawiązaliśmy współpracę z dostawcami 5 produktów, nadal analizujemy 73 zgłoszenia - informuje Michał Gontarz, dyrektor handlowy w sieci Biedronka. - Na naszych półkach zaoferowaliśmy do tej pory miejsce lokalnym producentom aż 83 razy. Kilkanaście z oferowanych przez nich produktów cyklicznie powraca do sprzedaży. Pracujemy także nad ofertą na kolejne tygodnie - dodaje.