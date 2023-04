Wielka budowa na terenie fabryki HCP w Poznaniu. Będzie wycinka drzew, ale nie wiadomo co z dojazdem

Co dalej z terenem dawnej fabryki HCP?

Stowarzyszenie My Poznaniacy złożyło do rady miasta petycję o objęcie ochroną w formie pomników przyrody grupy drzew przy ulicy Rataje. Obecnie przy ulicy Ludwika Zamenhofa 138 w Poznaniu teren jest ogrodzony, ale nie trwają tam żadne pracy. Izabela Dutkowiak, zastępczyni dyrektora Wydziału Klimatu i Środowiska UMP przekazała, że do Wydziału Klimatu i Środowiska 16 grudnia 2022 r. wpłynął wniosek firmy Robyg Wega Development sp. z o.o. o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 drzew z nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Zamenhofa 142.

Radny Paweł Matuszak z klubu radnych Koalicji Obywatelskiej zwrócił się do prezydenta Poznania z interpelacją w sprawie budowy. Postuluje on o pilne wywołanie planu obejmującego terenu dawnej fabryki HCP. Radny podkreśla, że inwestor zamierza rozpocząć inwestycję od części, w której znajdują się cenne przyrodniczo drzewostany. Pojawia się także problem braku dostępu do drogi publicznej. Deweloper wskazał drogę dojazdu przez ul. Rataje, w tym przez działkę prywatną, na co nie zgadzają się właściciele.