Wielka drogowa tragedia w Wielką Sobotę. Nie żyje strażak OSP Sękowo

Do wypadku doszło około godziny 5.25 na wysokości Sękowa, w gminie Duszniki - w ciągu drogi krajowej nr 92. Z wstępnych informacji, jakie do nas dotarły wynika, że doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku zderzenia jedno z auto rozpadło się na dwie części.

Na miejsce wypadku zaalarmowano strażaków z Dusznik, Podrzewia, Sękowa, Bytynia i Szamotuł, a także pogotowie i policję. Niestety w wypadku śmierć poniósł młody mężczyzna jadący jednym z samochodów. Ponadto dwie osoby zostały ranne.

Szybko okazało się, że ofiarą wypadku jest młody strażak - ochotnik z pobliskiej jednostki OSP Sękowo. O tym fakcie wstrząśnięci całą sytuacją ochotnicy poinformowali na swoim Facebooku.