Wielka Szama znowu w Poznaniu! Największy zlot food trucków w Wielkopolsce już w marcu

W ostatni weekend marca na Stadion Poznań powróci największy festiwal food trucków w Wielkopolsce. Na odwiedzających czekać będą przysmaki z różnych stron świata. Spróbować będzie można między innymi kuchni meksykańskiej, azjatyckiej, gruzińskiej, hiszpańskiej czy węgierskiej.

- Wybór nie będzie łatwy, ale kto powiedział, że trzeba ograniczać się tylko do jednej destynacji? Zachęcamy wręcz do urządzenia sobie kulinarnego tournée! Jeśli marzycie o wielkich podróżach, poznawaniu nowych kultur i odkrywaniu zaskakujących smaków, to nie możecie przegapić Wielkiej Szamy