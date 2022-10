Wielka wymiana mistrzowskiej murawy w Poznaniu. Nadzoruje ją sam trener Lecha. Zobacz zdjęcia Bartosz Kijeski

Od poniedziałku, 10 października ruszyła operacja wymiany murawy na stadionie przy ul. Bułgarskiej. Nawierzchnia, która obecnie jest zdejmowana, służyła piłkarzom przez ponad 7 miesięcy, a dokładnie od 6 marca 2022 roku. Nowa murawa zostanie zainstalowana do 19 października. Wtedy Lech zagra przy Bułgarskiej mecz pucharowy ze Śląskiem Wrocław. Nowa trawa ma zapewnić zawodnikom Kolejorza lepszy komfort w końcówce rundy jesiennej. Lechici rozegrają w tym roku jeszcze cztery spotkania u siebie.

To na tym boisku gracze Lecha Poznań sięgali po swój ósmy tytuł mistrza Polski w historii. Teraz przyszedł czas, aby to zmienić. Od poniedziałku, 10 października ruszyła operacja wymiany murawy na stadionie przy ul. Bułgarskiej. Nawierzchnia, która obecnie jest zdejmowana, służyła piłkarzom przez ponad 7 miesięcy, a dokładnie od 6 marca 2022 roku. Nowa murawa zostanie zainstalowana do 19 października. Wtedy Lech zagra przy Bułgarskiej mecz pucharowy ze Śląskiem Wrocław. Nowa trawa ma zapewnić zawodnikom Kolejorza lepszy komfort w końcówce rundy jesiennej. Lechici rozegrają w tym roku jeszcze cztery spotkania u siebie. Stan usuwanej murawy był już na tyle zły, że narzekali na nią nie tylko gracze Lecha, ale także sam trener John van den Brom, który osobiście we wtorek nadzorował prace na stadionie.