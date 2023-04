Wielkanoc 2023: Liturgia Nocy Paschalnej w katedrze poznańskiej. "Umierajmy codziennie dla grzechu". Zobacz zdjęcia

- Jest to wspomnienie najważniejszego wydarzenia dla chrześcijan i prawdy o tym, że Chrystus trzeciego dnia powstał z grobu. To fundament wiary i jednocześnie podstawa wszelkiej radości chrześcijańskie

- powiedział.

Dodał też: - Pozwólmy Zmartwychwstałemu oświecać każdy moment naszego życia. Umierajmy codziennie dla grzechu i bądźmy wierni Przymierzu, jakie Pan zawarł z nami na chrzcie świętym.

Abp Gądecki wskazał też, że dzień Zmartwychwstania jest dniem, w którym człowiek powinien popatrzeć na swoje życie zupełnie inaczej.

- Patrzeć jakby z zewnątrz – jakby stanął obok siebie – i powinien zapytać: po co to wszystko? Po co ta krzątanina, po co te troski, po co te ludzkie krzywdy? Powinien zdać sobie sprawę z tego, że nadejdzie taka chwila, w której będzie sąd i każdy dobry uczynek, dobre słowo uzyska nagrodę, a każda krzywda będzie sprawiedliwie ukarana