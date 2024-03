Wielki festiwal tatuażu zawitał do Poznania! Uczestnicy Tattoo Konwent opowiedzieli o najdziwniejszych dziarach oraz swoim "pierwszym razie" Chrystian Ufa

Pawilony Międzynarodowych Targów Poznańskich wypełniły stoiska tatuatorów. Tattoo Konwent 2024 to wyjątkowy festiwal, który wita do w największych miastach Polski. Tym razem event zawitał do Poznania. Nie zabrakło rozmów pomiędzy uczestnikami o ich "pierwszym razie".