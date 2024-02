"Wielki hotel oszpeci jezioro". Społeczny Poznań wzywa do ochrony Malty przed deweloperami

– mają pretensje działacze.

Jak podkreślają, winnym całego zamieszania jest obecny prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Pretensje mają również do jego zaplecza politycznego w Radzie Miasta.

– Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę hotelu nad Maltą, na terenach określonych w Studium jako zalewowe, odbiera nam, poznaniakom i poznaniakom, jedną z pereł miasta. Tymczasem są kolejne zakusy – mikro apartamenty budowane przy Termach, tereny po Wyborowej. My wiemy jak je ochronić, jak zadziałać, by zamiast dzielnicą drogich mieszkań jezioro Malta pozostało miejscem spacerów. Jako radni, czy przyszli włodarze miasta chcemy audytu planów miejscowych. Powinien go wykonać obecny prezydent, ale wraz z radnymi zawalił sprawę. Zabrakło co najmniej przepływu informacji między jednostkami miasta. Tymczasem współpraca, co pokazuje nasz komitet, jest kluczowa. Postawienie tamy patodeweloperce to nasze hasło. Bo są kolejne miejsca, gdzie mpzp odbierają mieszkańcom zieleń. Naramowice przy Rubieży. Rzeka Górczynka. Rod Energetyk. Plany miejscowe dla Malty muszą zablokować zabudowę i być procedowane szybciej! Społeczny Poznań w radzie miasta jest tego gwarancja