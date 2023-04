Wielki Piątek to jeden z dwóch dni w roku, kiedy obowiązuje post ścisły. Co to oznacza?

Co jeść w Wielki Piątek?

Co oznacza post ścisły?

Post ścisły dla katolików. Kiedy obowiązuje?

Zgodnie z prawem kanonicznym, praktykujących katolików dwa razy do roku obowiązuje post ścisły. Pierwszym z takich dni jest Środa Popielcowa czyli pierwszy dzień Wielkiego Postu. Drugim z tych dni jest Wielki Piątek, kiedy upamiętniamy śmierć Chrystusa na krzyżu. Wielki Piątek to także jedyny dzień w roku, kiedy w kościołach nie odprawia się mszy świętej.

Wspomniany już post ścisły to nie tylko wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, ale także post ilościowy. W Wielki Piątek dozwolone jest spożycie tylko trzech posiłków w ciągu całego dnia, w tym jeden do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do 60. roku życia.