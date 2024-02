Wielki Post sprzyja odchudzaniu: "To może być pierwszy krok do poprawienia kondycji". Sprawdź porady dietetyczek

Dieta w Wielki Post sprzyja odchudzaniu. Sprawdź porady specjalistek

Czy 40-dniowa wstrzemięźliwość od alkoholu, cukru i innych używek może pozytywnie skutkować, jeśli chodzi o kondycję naszego organizmu i w jaki sposób?

Oczywiście! Przede wszystkim może być to pierwszy krok do ograniczenia tego typu produktów w naszej codziennej diecie. Chociaż nie jestem zwolenniczką podejścia zero-jedynkowego do diety i jestem zdania, że w odpowiednich ilościach jest w niej miejsce na wszystko to okres postu może być dobrym wprowadzeniem do zmiany nawyków żywieniowych. Myślę, że każdy z nas jest świadomy w jakim stopniu alkohol, a przede wszystkim jego nadmierne spożycie jest szkodliwe dla naszego zdrowia. Nie tylko odnotowujemy negatywny wpływ na układ pokarmowy, ale także na mózg. Jest to związek silnie toksyczny, kaloryczny, a także mocno uzależniający. Podobnie rzecz ma się w przypadku nadmiernego spożycia cukru, który w zbyt dużej podaży wpływa źle na wszystkie układy, prowadzi do rozregulowania gospodarki glukozowo-insulinowej, a także może prowadzić do mechanizmów podobnych jak w przypadku uzależnienia.