Wielki powrót The Rasmus! Swój wielki przebój „In The Shadows” zagrają w B17

Choć pop rockowa grupa zadebiutowała już w 1996 roku raczej przeciętnym albumem „Peep” , a później wydała jeszcze kilka innych płyt („Playboys”, „Hell of a Tester”, „Into”), to popularność wykraczającą poza rodzimą Finlandię zdobyła dopiero w 2003 roku. Wtedy właśnie ukazał się „Dead Letters” – krążek będący prawdziwym kamieniem milowym w karierze The Rasmus , który sprzedał się w imponującej ilości dwóch milionów egzemplarzy!

To dzięki niemu załodze Lauriego Ylonena udało się zapełnić największe sale koncertowe w wielu krajach Europy. Największym wzięciem muzycy cieszyli się w Finlandii (podwójna platyna), Niemczech i Szwajcarii (platynowa płyta) oraz Szwecji i Polsce (złota płyta).

Z początku wydawało się, że to zaledwie przedsmak prawdziwych sukcesów The Rasmus, jednak kolejne krążki zespołu nie cieszyły się wielkim zainteresowaniem ani słuchaczy, ani krytyki. Zarówno „Hide from the sun” i „Black Roses”, jak i „The Rasmus” oraz ostatnie „Dark Matters” zajmowały wysokie miejsca na liście sprzedaży jedynie w ojczystym kraju muzyków. Czy jubileusz kultowego „Dead Letters” przerwie złą passę The Rasmus?