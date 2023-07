Wielki pożar pałacu w Konarzewie. Potężne straty! Sołectwo dziękuje strażakom!

Na razie nie wiadomo, co mogło być przyczyną powstania ognia i jaka jest wartość strat.

Nie ma informacji, by w pożarze ktokolwiek ucierpiał. We wtorek straż pożarna podawała, że na miejscu pożaru był zarządca obiektu. Wskazywał on elementy wyposażenia, które można było wynieść, by zmniejszyć skalę strat.(PAP)