Remont trasy PST rozpoczął się 1 sierpnia. Prace trwają już na całej długości trasy. Na pierwszy odcinek - od ulicy Roosevelta do przystanku Słowiańska - według wstępnych zapowiedzi tramwaje mają wrócić już w styczniu 2023 r. Tymczasem trwają już prace na kolejnym odcinku od przystanku Słowiańska do przystanku Szymanowskiego. Przejdź do kolejnego zdjęcia --->

Adam Jastrzębowski