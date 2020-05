Wielki sukcesem zakończyła się zbiórka dla małej Zoe. Dziewczynka już rozpoczęła leczenie nowotworu oka w USA

Kolejny zabieg polegający na podaniu chemioterapii czeka Zoe za miesiąc, po badaniach dna oka.

- Do tego czasu będziemy obserwować Zoe. W następnych kilkunastu dniach czekają nas też badania krwi i jedno badanie słuchu. To nie jest czas, w którym będziemy zupełnie bezczynni. Ale jest to też czas na odnowienie sił, przyglądanie się temu, jak działa podana chemioterapia i na to, żeby zebrać wszystkie dobre myśli do tego, że ta chemioterapia będzie bardzo skuteczna, a kolejne będą już tylko przypieczętowaniem tego leczenia