Wielkie Grillowanie UAM w Poznaniu. Mieszkańcy skarżą się na hałas

I dodał: – Pracują u Was doświadczeni fizycy, akustycy. Może warto byłoby ich zapytać jak roznosi się dźwięk po okolicznych osiedlach mieszkalnych? Osiedle Stefana Batorego, Sobieskiego, Śmiałego, Różany Potok i wiele okolicznych domów to normalni ludzie, którzy mają prawo po 22 do ciszy nocnej. Czy grillowanie odbywa się w nocy? Czemu imprezy nie można zrobić za dnia? Kto to wymyśla!. Zróbcie imprezę od 16 do 22!